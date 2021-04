Youssef Chahed remplacerait Mechichi à la Kasbah, selon Achark al-Awsat!

L’ancien chef du gouvernement, et actuellement président du mouvement Tahya Tounès, Youssef Chahed, est candidat au remplacement de l’actuel locataire de la Kasbah, Hichem Mechichi, rapporte le quotidien paraissant à Londres Achark, al-Awsat, citant des fuites faites par certains partis d’opposition.

Chahed sera probablement nommé à ce poste qui était le sien, suite aux pressions exercées par le mouvement Ennahdha sur Mechichi pour qu’il procède à un remaniement ministériel, auquel le président Kais Saeid s’oppose fermement.

Des sources politiques s’accordent à dire que Chahed est soutenu par le président de la République, et que le mouvement Ennahdha ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il accède à la Primature d’autant plus qu’il l’a soutenu en 2017 et 2018 suite à des demandes d’éviction.

Les partis politiques envisagent plusieurs scénarios possibles pour résoudre la crise actuelle entre le président de la République, le chef du gouvernement et le président du Parlement, ajoute la même source qui précise que « certains proposent de démettre Mechichi de ses fonctions, une demande soutenue par Saeid comme condition pour lancer le dialogue politique ».

Rafik Abdesslam, membre d’Ennahdha, a accusé mardi le chef de l’Etat d’avoir volontairement monté de toutes pièces la crise politique et constitutionnelle. Il a averti que certaines personnes veulent utiliser le président comme un outil pour mener leurs batailles par procuration et éliminer leurs opposants par des coups d’État et des procès militaires.

Chahed a exhorté les partis politiques à observer une trêve, d’autant plus que le gouvernement n’est pas soutenu politiquement et que le parlement est ravagé par les crises, notant que cela conduira à la résolution de la crise constitutionnelle et politique.

Dans un développement connexe, le député du Bloc démocratique Hichem Ajouni a accusé Ennahdha d’envenimer la crise avec le président de la République en soutenant le chef du gouvernement sous le prétexte de préserver la stabilité du gouvernement.

Lors d’une interview à la radio, Ajouni a déclaré que le chef du gouvernement a cédé au chantage d’Ennahdha et de ses alliés par le biais de récentes nominations au ministère de l’Intérieur.