Youssef Chahed appelle les politiciens à apaiser les tensions

L’ancien chef du gouvernement et président du parti Tahya Tounes Youssef Chahed a assuré, à l’issue de sa rencontre avec le chargé de formation de gouvernement, Hichem Mechichi, que « son parti va soutenir ce prochain gouvernement. »

Dans une déclaration faite à Shems Fm au Palais Edhiafa, Youssef Chahed a indiqué qu’il faut « apaiser les tensions politiques pour que Mechichi réussisse à travailler. »

Il a ajouté que la réunion tenue avec Mechichi et les anciens chefs des gouvernements précédents « n’a pas pour but de conseiller, mais de partager l’expérience des anciens gouvernements. »