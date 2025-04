Zaghouan : 2 MDT pour le développement des produits agricoles biologique

Le commissariat régional au développement agricole (Crda) de Zaghouan a consacré un budget de deux millions de dinars pour le développement des produits biologiques dans les secteurs de l’apiculture, de l’élevage ovin, des cultures céréalières, des oliviers, des arbres fruitiers et de la volaille.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du projet de développement et de promotion des systèmes agricoles, financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les fonds seront destinés en particulier à la formation des agriculteurs par des techniciens du Centre technique de l’agriculture biologique de Chott Mariem (gouvernorat de Sousse), conformément à une convention conclue avec le commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Ils serviront également à l’acquisition des équipements et matériels agricoles nécessaires pour chaque secteur.

Le responsable du département de l’agriculture biologique au CRDA, Maher Mlaouhia a précisé à l’Agence TAP que sept zones ont été sélectionnées pour la mise en œuvre des composantes du projet, en fonction des spécificités de chaque région.

Il s’agit de Jradou, Jelass et Zriba El Olya dans la délégation de Zriba, Tbeinia et Oued El Ghiran dans la délégation de Zaghouan, Ain Jers dans la délégation de Nadhour et le village d’ El Min à Saouaf.

Selon la même source, le commissariat a entamé la création de groupements biologiques dans les zones ciblées afin d’encadrer les agriculteurs et de les accompagner dans ce projet.

La superficie totale des terres concernées par cette initiative est estimée à environ 6 mille 548 hectares dans le gouvernorat de Zaghouan.