Zaghouan: Baisse du volume des investissements agricoles de 53% durant l’année 2022

Le volume des investissements agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan a baissé de 53% durant l’année 2022, a indiqué à l’agence TAP, le directeur régional de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), Mohsen Marzouk.

Ainsi, l’APIA a approuvé 94 opérations d’investissement moyennant une enveloppe estimée à 18,5MD d’un total de 171 intentions d’investissement pour l’année 2022 contre 78 opérations d’investissement accordées en 2021 moyennant une enveloppe de 40 MD d’un total de 202 intentions d’investissement déclarées auprès de l’agence.

La baisse du volume d’investissement durant l’année 2022 fait suite à la baisse des investissements dans les terres domaniales et dans le secteur de la volaille en plus de la sécheresse et la hausse du coût des équipements de production, selon la même source.

