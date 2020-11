Les autorités locales de Zarzis ont décidé un confinement de trois jours (dimanche, lundi et mardi) et de fermer tous les commerces, à l’exception des pharmacies et des cabinets médicaux, et ce après une réunion tenue avec les municipalités de Zarzis et Zarzis-Nord, le délégué de la région, l’hôpital et les structures sécuritaires, rapporte Mosaique fm.

