Zéro nouvelle contamination et aucun décès de Coronavirus en Tunisie

Sur un total de 292 analyses effectuées dont 40 sur des cas anciens atteints du COVID-19, aucune nouvelle contamination n’a été enregistrée en date du 10 mai 2020 et 10 cas anciens ont été de nouveau confirmés.

Selon un communiqué du ministère de la santé, le bilan est maintenu à 1032 cas confirmés sur un total de 32818 analyses effectuées dont 3239 prélèvements réalisés au cours de ces dernières semaines à l’hôpital militaire.

Ainsi le nombre de malades guéris est porté à 700, 287 sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont 11 sont hospitalisés et 45 sont morts des suites du COVID-19.



- Publicité-