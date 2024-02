Zimbabwe: Le parti au pouvoir remporte les élections parlementaires

La Zanu-PF a remporté les six scrutins qui se sont tenus samedi 3 février après le limogeage de six députés de l’opposition, une manœuvre dénoncée par celle-ci. Le mois dernier, le leader de la Coalition des citoyens pour le changement, principale formation de l’opposition, avait démissionné, accusant le parti au pouvoir d’avoir infiltré son mouvement et orchestré le limogeage de ses députés.

C’est la deuxième fois que le pays organise des législatives partielles depuis les élections générales en août dernier, à l’issue desquelles il avait manqué dix sièges au parti au pouvoir pour décrocher la majorité des deux tiers.

Le Parlement, contrôlé par le parti du président Emerson Mnangagwa, a désormais les mains libres pour réviser les lois du pays, mettent en garde les observateurs, et notamment modifier la Constitution qui permettrait au chef de l’État de prolonger son règne en supprimant la limite de deux mandats présidentiels.

