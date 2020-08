Zohra Driss se lance dans l’enseignement privé

« Défi relevé ! Nous sommes heureux de vous présenter les premières photos réelles du bâtiment LFI (Lycée Français International) Sousse qualifié de « ce qui se fait de mieux aujourd’hui dans le monde entier en termes de conception d’établissement scolaire français » par le Coordinateur pays AEFE pour l’enseignement scolaire en Tunisie ». Ainsi parlait l’ancienne député et femme d’affaires dans le tourisme notamment, Zohra Driss, pour lancer les inscriptions dans son nouvel établissement .

Sur le site dudit établissement, on apprend que « Le Lycée Français International de Sousse – Mhamed Driss est un établissement en cours d’homologation par le ministère de l’Education nationale français qui ouvre ses portes à la rentrée 2020-2021 » et regroupera Elémentaire, collège et lycée.