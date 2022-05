La BNA participe à 10ème édition du Salon de l’entreprise

La BNA, acteur de changement pour une économie durable

La BNA participe à la 10ème édition du Salon de l’Entreprise organisée par le Centre d’Affaire de Sfaxle1 et le 2 juin 2022 ; 4 villages d’exposition, 3 forums, 80 conférences, 250 exposants pour plus de 10000 participants et visiteurs réunis autour des thématiques de la création, le développement et le financement des entreprises : tels sont les chiffres de cette manifestation économique de grande envergure.

Outre le fait d’affirmer et de réaffirmer son utilité sociétale et son positionnement de banque universelle, la BNA se veut un acteur principal pour l’accompagnement, la création, le développement et le financement des entreprises.

La BNA, banque universelle et responsable, est fermement convaincue que construire un avenir meilleur et durable ne peut se faire qu’en apportant aux clients des solutions financières responsables et innovantes et un accompagnement approprié.

« Nous sommes une banque universelle dont le rôle est d’assurer le financement des projets de ses clients, nous sommes aussi une banque responsable qui veut être un acteur de changement pour une économie durable et humaine en Tunisie. Être présents dans des manifestations aussi importantes que le Salon de l’Entreprise nous permettra d’être à l’écoute des investisseurs et entrepreneurs, d’éclairer les opérateurs en exercice ou les porteurs de projets sur notre démarche d’accompagnement et de financement et sur les opportunités qu’offre l’économie verte et durable ; L’objectif principal est de partager notre savoir-faire de plus 62 ans et notre expertise dans tous les métiers de la banque » ; Déclare Mondher Lakhal, DG de la BNA, à l’occasion de la participation de la banque à ce salon.