0,1 DT, c’est pour pénaliser ceux qui font leurs courses aux Super & Hyper ?

Citoyen tunisien acteur de la société civile, et auparavant Conseiller du Ministre à Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et des TIC, Mustapha Mezghani se pose des questions, sommes toutes légitimes :

« Je me demande pourquoi est-ce que chaque ticket de caisse est assujetti à un timbre de 100 millimes, et qu’est-ce qui a motivé cette « taxe ». Un timbre sur ticket est payé par le consommateur et non le commerçant. Aussi, l’objectif d’un tel timbre ne peut être que de pénaliser le consommateur qui achète chez ce type de commerces.

Si l’objectif est de pénaliser les grandes surfaces parce qu’elles gagnent beaucoup d’argent, il aurait été préférable d’instaurer une taxe sur le chiffre d’affaires, aussi faible qu’en soit le taux. Si on considère que le ticket de caisse moyen est de 100 DT, ce serait une taxe sur le chiffre d’affaires au taux de 100 millimes sur 100 DT, soit 0,1%. Si l’objectif est de ramener des recetes pour l’Etat, quel qu’en soit le payeur, auquel cas je retire ma question. A moins que de ne faire les deux, ça rapporterait deux fois plus », dit ainsi ce citoyen avisé.