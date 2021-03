Le groupement Inetum/Digitech/IT Server, fera refonte de « Madania » pour plus de 3 MDT

Le ministère tunisien des TICs, vient d’annoncer attribution d’un marché pour la refonte technique et fonctionnelle du système national de gestion de l’état civil, au groupement tunisien « Inetum/Digitech/IT Server ». Appelé « MADANIA », le système est actuellement en exploitation, dans tous les services de l’état civil au niveau des communes tunisiennes. L’objet du marché de refonte, dont le coût est de 3 MDT dont plus de 541 mille euros, est « d’assurer des services, en mode SAAS, liés à l’état civil des citoyens tunisiens, tout en tenant compte des exigences du système de l’IUC et de l’interopérabilité avec d’autres systèmes nationaux ». Le groupement tunisien a été classé meilleure offre devant le Marocain « Nétopia Solutions ».

