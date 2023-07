La Tunisie, un Hub de l’IA

Fidèle à une promesse tenue de longue date, et anticipant un destin aussi fabuleux que le sien, le jeune PDG de la célèbre startup tunisienne InstaDeep, spécialisée en Intelligence Artificille, l’ingénieur Karim Bguir, a procédé, le 17 juin dernier , à l’inauguration d’une école de formation en IA et TIC , dans sa ville natale de Tataouine, au Sud tunisien, la deuxième d’un programme d’enseignement approfondi de cette discipline, à travers la Tunisie qu’il a pris l’initiative de lancer sous le nom de Gomycode.

C’est lui-même qui a financé les travaux d’aménagement de l’école et pris en charge les frais de scolarité des premiers 100 stagiaires inscrits à l’école, soit une enveloppe de 200 mille dinars, parallèlement à l’application de frais réduits aux futures inscrits, 500 dinars contre 2500 dinars, pour 480 heures de formation.

De pareilles formations coûtent jusqu’à 15 mille dollars et davantage (plus de 30 mille dinars) dans les pays industrialisés d’Europe et d’Amérique.

Aussi, l’évènement a-t-il été qualifié, à juste titre , d’historique et il a été vivement acclamé par la population de Tataouine. De son côté, la presse n’a pas manqué de saluer l’initiative, retenant en particulier la déclaration faite à cette occasion par Karim Bguir et dans laquelle, après avoir affirmé que l’Intelligence artificielle est, de nos jours, une richesse plus rentable que le pétrole et le gaz, il s’est dit convaincu que la Tunisie se prévaut d’un potentiel humain très qualifié pour devenir un hub et un centre d’excellence à l’échelle régionale et mondiale en IA.

D’ailleurs, l’action du fondateur d’InstaDeep s’inscrit dans cette perspective.

Karim Bguir avait fait partie, début juin, d’un groupe restreint de dirigeants d’entreprises et d’experts en IA du monde entier, invités par le gouvernement britannique à son siège dans la capitale britannique Londres (10 Downing Street) pour une consultation spéciale sur l’avenir de l’IA. Il avait défendu, bien sûr, la technologie de l’IA, proposant la création de Centres d’excellence régionaux dans ce domaine et l’encouragement de l’interconnexion entre les PME et les chercheurs.

Larges horizons

Cependant, Karim Bguir avait signé, il y a près de deux mois, avec 1000 dirigeants et experts des plus en vue de la spécialité dont le directeur de Twitter Elon Musk, la fameuse motion contre un développement libre et sans contraintes de la technologie de l’Intelligence Artificielle.

La peur des robots et de la robotique ne date pas d’aujourd’hui. L’idée de la perte du contrôle des forces maîtrisées est déjà présente, depuis très longtemps, dans la vielle légende de l’apprenti sorcier qui, oubliant la formue de contrôle apprise chez son maître, assiste, impuissant, au déchaînement de ces forces à travers les divers objets de la maison.

Justement, l’IA a un rapport très étroit avec l’Internet des objets (Internet of Things, Io T).

Le grand film américain à succès, Westworld (Mondwest) sorti en 1973 et interprété, entre autres, par Yul Brynner, a joliment mis en scène la débâcle de la race humaine face à la perte de contrôle des robots qu’elle a fabriquée.

Cependant, la robotique et l’IA sont souvent attaquées parce qu’elles risquent d’aggraver le chômage en favorisant le remplacement de l’homme par les robots et les algorithmes, ou calculs numériques.

Le système d’InstaDeep avait permis de prévoir une centaine de mutants du virus de Covid-19.

Le chômage menacerait autant les gens qualifiés que les cadres de haut niveau.

Or, les écoles de Gomycode et établissements analogues en Tunisie et partout dans le monde axent souvent leurs campagnes promotionnelles sur les larges horizons et les débouchés énormes que les formations proposées ouvrent à leurs étudiants, en matière d’emplois , dans la perspective d’une nouvelle ère de civilisation et de mode de vie fondés sur la robotique, l’Intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Les hommes ont peur d’une autre transition plus contraignante, que d’aucuns appellent déjà la transition cognitive où la matière grise sera l’unique moteur et la seule véritable richesse.

S.B.H