Une délégation tunisienne participera en juin au salon Collission de Toronto

Une délégation composée d’une trentaine d’hommes et de femmes d’affaires tunisiens opérant dans le secteur des technologies et de la communication participeront au salon Collission de Toronto, « The Olympics of Tech », qui se déroulera du 26 au 29 juin 2023.

Ces opérateurs économiques seront accompagnés par le Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie et l’Ambassade du Canada en Tunisie, indique, vendredi, le Cepex.

Considéré comme le plus grand évènement du secteur de la technologie en Amérique du Nord, Collision Toronto rassemblera 40000 leaders du secteur de la technologie de plus de 140 pays. Il attirera plus de 850 investisseurs et 2000 start-ups .

Dans ce cadre, une rencontre de partage et de réseautage, a été organisée le 24 mai courant, par l’Ambassade de Canada en Tunisie afin d’assister les sociétés tunisiennes qui participent à cette mission.

Cette rencontre a permis aux sociétés tunisiennes ayant pris part à l’édition 2022 du salon Collision, de partager leurs expériences avec celles qui comptent participer aux éditions 2023 et 2024.

A cette occasion, le PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine et l’ambassadrice du Canada en Tunisie, Lorraine Diguer ont mis l’accent sur le potentiel qu’offre le marché canadien considéré comme « un des principaux pôles technologiques d’Amérique du Nord, abritant plus de 45 000 entreprises dans le domaine des TIC. »

Ben HASSINE a, par ailleurs, eu l’occasion de rencontrer les start-ups tunisiennes qui prendront part à cette mission de prospection et de prendre connaissance de leurs attentes .

Outre la mission de prospection du salon COLLISION Toronto, certaines des sociétés tunisiennes participeront à » Avenir Canada « , un programme de jumelage inter-entreprises organisé par le Service des Délégués Commerciaux du Canada.

D’autres startups prendront part à » Alpha « , le programme dédié aux start-ups en marge du salon Collision.