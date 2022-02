1 Milliard d’euro de la BEI à la Tunisie, n’a pas été décaissé

Le chef de la représentation de la BEI en Tunisie et en Algérie Jean-Luc Revéreault a expliqué, au cours d’une dernière rencontre de presse, que plusieurs prêts avaient été validés et signés, mais que tout n’a pas été décaissé. « Sur un montant avoisinant les trois milliards d’euros, un milliard d’euros n’a pas été décaissé (… ). Le rapport du diagnostic réalisé en 2020 a identifié deux ou trois causes qu’on pourrait résumer en l’incapacité du promoteur à mettre en œuvre les standards du bailleur. Il s’agit de standards relatifs aux règles des marchés publics, aux appels d’offres, aux règles environnementales, aux règles sociales (les expropriations) et aux règles portant sur l’hygiène et la sécurité environnementale. Nos équipes et consultants effectuant une visite sur le chantier rédigent un rapport en cas de constatation de manquement à ces standards. Ceci cause le blocage du décaissement », a-t-il poursuivi.