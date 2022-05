10 startups tunisiennes du textile sélectionnées pour accéder à un financement de l’UE

Le Projet STAND Up ! a sélectionné 10 start-ups du textile et de la mode pour participer au projet d’accès au financement en Tunisie. Après l’appel à candidatures qui a été clôturé le 21 mars 2022, CITET, qui est l’un des partenaires tunisiens du projet, a sélectionné un groupe d’entrepreneurs pour développer leurs compétences financières, acquérir des connaissances sur la façon de lever des fonds et avoir la possibilité de rencontrer des investisseurs locaux et régionaux afin d’obtenir des opportunités de financement.

Les entrepreneurs sélectionnés participeront à une formation de 10 jours qui se concentrera sur l’élaboration des projections financières de leurs start-ups, la compréhension de l’état de préparation, des tendances et des opportunités dans le paysage de l’investissement. Le programme de formation en Tunisie sera suivi de deux événements organisés dans le pays afin de fournir un retour d’information sur les investissements aux entrepreneurs et d’obtenir une visibilité locale et régionale auprès d’investisseurs potentiels.

Parmi les participants sélectionnés, 50% ont participé à la phase de renforcement des capacités et à la phase d’incubation.

Le projet STAND Up !, financé par l’UE dans le cadre du programme ENI CBC Med, vise à renforcer les entreprises d’économie circulaire évolutives, reproductibles et inclusives en Méditerranée en développant un écosystème de soutien aux entreprises, d’innovation et de transfert de technologie qui conduira à la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes.