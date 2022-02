12 décès supplémentaires et 666 nouvelles contaminations recensés, le 26 février

12 décès supplémentaires et 666 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 4447 tests effectués, soit un taux de positivité de 14,98% ont été recensés, le 26 février 2022, a rapporté, dimanche, le ministère de la Santé.

Dans son bilan quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a fait savoir que depuis l’apparition du virus en Tunisie, en mars 2020, le nombre total de décès s’est élevé, à 27 773 morts et celui des contaminations à 997 mille 754 cas.

Selon la même source, le nombre total de personnes hospitalisées le 26 février, dans des établissements de santé des secteurs public et privé, s’est élevé à 996 patients dont 215 se trouvent dans les services de réanimation et 51 sont placés sous respirateurs artificiels.