Tunis : Valeo étend ses activités à Ben Arous et crée 500 emplois

Le directeur général de la société Valeo spécialisée dans les composants automobiles, Remi Merle a annoncé l’intention de la société, déjà installée à Ben Arous, Mghira et Enfidha, d’étendre ses activités à Ben Arous et de créer 500 nouveaux postes d’emploi d’ici la fin de l’année 2016, indique un communiqué du ministère de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Cette déclaration a été faite en marge de sa visite récente au siège de la société à Ben Arous en compagnie du ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale, Yassine Brahim.

Valeo est parmi les grandes sociétés actives dans le domaine des composants automobiles avec plus de 100 filiales en Europe, Asie, Amérique du sud et Afrique. La société est considérée comme l’un des principaux fournisseurs de plusieurs marques internationales.

Le ministre a exprimé l’engagement de son département à mettre tout en œuvre pour le démarrage du projet dans les délais impartis.