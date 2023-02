14 conditionneurs tunisiens d’huile d’olive participent au Gulfood 2023 à Dubaï

Une délégation de 14 conditionneurs tunisiens d’huile d’olive participe à la 28ème édition du Salon international des produits agroalimentaires « Gulfood » qui se tient du 20 au 24 février 2023 à Dubaï (Emirats Arabes Unis).

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la Campagne de promotion de l’huile d’olive conditionnée menée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, et mise en œuvre par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), dans l’objectif de renforcer les exportations de l’huile d’olive conditionnée vers les pays du Golfe représentant aujourd’hui, un marché de plus 5,2 millions d’habitants, dont 85% sont d’origines étrangères.

Un espace exclusivement dédié à la promotion de l’huile d’olive tunisienne conditionnée (vierge, extra vierge, bio…) a été aménagé sur 210 m2 dans la section Graisses et Huiles. Une exposition des huiles d’olive premium et biologiques destinées aux marchés de luxe et à l’épicerie fine sont également au rendez-vous. Toutes ces huiles ont été médaillées d’or dans les concours internationaux les plus prestigieux.

Les marques d’huiles d’olive exposées au salon sont les suivantes : Adonis Olive Oil, Alta Olea, Asdrubal-Baya Olive Oil, Bizerta Agri Industries-Oilyssa, Cogia-Iffco, Cho Group-Terra Delyssa, Fermes Ali Sfar, Huilerie Allem-Olea Joy, Olyfo, Prima Huiles- Olitta, Rivière d’Or, Simindja Olive Oil, Sotam et Topoliva.

En effet, avec une production d’huile d’olive estimée par le Conseil Oléicole international à près de 240 mille tonnes pour la saison 2021-2022, la Tunisie figure parmi les plus importants producteurs mondiaux d’huile d’olive avec l’Espagne et l’Italie.

Les exportations d’huile d’olive pour la campagne 2021/2022 ont atteint 192 mille tonnes, pour une valeur de 2049 millions de dinars, à fin septembre 2022, enregistrant ainsi, une hausse de 29% en valeur. Au cours des 9 premiers mois de 2022, environ 14 000 tonnes d’huile d’olive conditionnée ont été exportées.

La Tunisie exporte environ 75% de sa production et occupe le rang de 2ème exportateur mondial après l’Union européenne avec une moyenne de 157 000 Tonnes par an durant les cinq dernières années.

Elle est le leader mondial de la production d’huile d’olive biologique, avec une production représentant environ 40% de la production mondiale.

Gulfood est l’un des plus grands évènements dédiés à l’agroalimentaire dans le monde. Il attire, chaque année, plus de 60 000 visiteurs et de 5000 exposants provenant de plus de 125 pays.