150,5 M€ à l’office des céréales, pour l’importation des besoins de la Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé un prêt à garantie souveraine de 150,5 millions d’euros à l’Office des céréales (ODC). Le prêt est destiné à financer l’importation de 15 % des besoins de consommation annuels en blé tendre, blé dur et orge, de la Tunisie. Il convient de noter que la BERD a investi plus de 1,5 milliard d’euros en Tunisie depuis le début de ses opérations en 2012.

- Publicité-