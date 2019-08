170 Millions DT de plus pour la Culture et 1000 projets financés en 2020

Le ministre des Affaires Culturelles, Mohamed Zine Elabidine, a estimé que l’augmentation à 1% du budget de son département au titre de l’année 2020 constitue “une décision importante qui est le couronnement d’un processus de réformes dans le secteur“.

Le ministre s’exprimait au cours d’un point de presse tenu, jeudi soir, à l’amphithéâtre romain de Carthage, en présence de Ridha Chalghoum, ministre des Finances et les sponsors de la 55ème édition Festival International de Carthage (FIC).

Le budget du ministère des Affaires Culturelles – dont l’augmentation a été annoncée le 23 août courant, par le chef du Gouvernement – sera de l’ordre de 470 millions de dinars contre 300,141 millions de dinars pour l’année en cours. Le ministre des Affaires Culturelles a expliqué aux médias la stratégie de gestion du nouveau budget alloué à la culture.

L’importance de la décision procède, selon Zine Elabidine, du besoin de moderniser l’infrastructure des institutions culturelles et la volonté de mieux encadrer les travailleurs du secteur et améliorer leurs conditions de travail.

Il a relevé que cette augmentation permettrait également d’augmenter le budget alloué aux institutions culturelles, les manifestations artistiques et les associations à vocation culturelle. Au cours de l’année 2020, le ministère compte appuyer 1000 initiatives de projets culturels. De 2016 à 2019, le nombre des manifestations est passé de 27 mille à 117 mille manifestations, alors que les associations qui étaient moins de 400 sont actuellement 1300, a fait savoir le ministre.

Le budget annoncé servira à élargir le réseau d’entretien et de restauration des sites et points archéologiques ainsi qu’à mettre en place une meilleure protection sur ces zones historiques, a encore dit le ministre.

S’agissant de la journée nationale de la Culture dont la célébration sera de nouveau célébrée, il a annoncé que sa date coïncidera désormais avec le 30 septembre de chaque année.