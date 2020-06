1ère édition du concours des métiers de construction métallique et soudure

La première édition du conours national des métiers de construction métallique et soudure répondant aux normes Word Skills est organisé du 22 au 25 juin 2020 au centre sectoriel de formation en construction métallique et soudure de Médenine.

Un jury reconnu à L’échelle nationale (des chefs d’entreprises et des connaisseurs dans le domaine) récompensera les jeunes selon des critères mis en place par toutes les parties prenantes, a souligné l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) dans un communiqué.

Organisé à l’initiative de l’ATFP et de l’AFD (agence française de développement) dans le but de reconnaître les talents des jeunes ayant fait le choix de la formation professionnelle dans le secteur de construction métallique et soudure, le concours s’adresse aux apprenants des deux spécialités Homologuées BTP soudure et BTS construction métallique (DAO).

Les ateliers du centre ont subi dernièrement une rénovation d’envergure. 10 grands espaces équipés de tous les équipements nécessaires seront consacrés au concours, d’après le communiqué.

L’organisation du concours vise, en outre, une meilleure reconnaissance sociale des métiers du secteur soudure et construction métallique et une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés ainsi qu’une meilleure réponse aux besoins des entreprises en matière de recrutement et de qualification de leurs ressources humaines.

Il s’agit également de découvrir l’importance de la formation professionnelle et la diversité de ses métiers.