Démarrage de la formation de 250 candidats dans le cadre du concours national de l’initiative privée « votre projet »

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé le démarrage, lundi, de la formation et l’accompagnement de 250 candidats dans le cadre du concours national de l’initiative privée « votre projet ». 250 candidats ont été sélectionnés à travers la plateforme moubader.tn selon des critères relatifs aux idées de projets proposés et après un examen du dossier de candidature. L’accompagnement des candidats permettra un achèvement de leur plan de projet, indique un communiqué du ministère de l’emploi rendu public.

Les candidats non sélectionés peuvent déposer un recours dans un délai ne dépassant pas 7 jours à partir de ce lundi 10 octobre 2022. Ce concours est organisé par le ministère de l’emploi en partenarait avec l’agence allemande de coopération internationale et des ministères ainsi que des strucutres de financemement concernés. Après la formation et l’accompagnement, les projets seront évalués et 48 seront sélectionés, à raison de 2 projets de chaque gouvernorat. Une allocation d’encouragmeent et de soutien estimée à 30 mille dinars sera accordée à chaque projet. Les 10 meilleurs projets seront primés sur le plan national lors de la célbration de la semaine internationale de l’initiative privée en mois de novembre 2022.