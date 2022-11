2 grands projets de « Green Volt » pour décarboner le Sud tunisien

Mercredi 23 novembre 2022, s’est tenu un débat sur le déploiement des énergies renouvelables en régime d autoproduction sur le thème opportunité, innovation, et durabilité. Le débat s’est tourné autour des états des lieux, les perspectives, et les modalités d’application, en présence du directeur des énergies renouvelables de ANME Nafaa Bakkari.

Le financement de ce secteur a tenu une place importante au sein du débat, où le secteur bancaire, et en particulier la banque STB, se mobilise pour appuyer la transition énergétique en Tunisie, et à faire évoluer les technologies du secteur. Deux grands projets sont en cours selon Nidhal Souissi, DGA de « Green Volt », et comprend l’installation d’usines photovoltaïques, dans le sud de la Tunisie