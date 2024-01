2023, un bon millésime pour le promotion de l’export

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a mis en œuvre, en 2023, 57 actions promotionnelles, contre 47 en 2022. Elles comprennent la participation tunisienne à des événements tels que des salons et des foires à l’étranger, des missions d’affaires, des journées commerciales, des missions de prospection à l’étranger et des visites d’acheteurs en Tunisie.

La présence tunisienne aux foires et salons à l’étranger a évolué avec l’ajout de nouvelles manifestations. Sur les 36 événements inclus dans le programme national de l’année 2023 (contre 27 en 2022), et organisés par le CEPEX, 10 étaient des nouveautés, dans une vision d’exploration de nouveaux horizons et de diversification des marchés cibles.

Le nombre d’entreprises tunisiennes ayant bénéficié de ce programme promotionnel était de 260 entreprises exportatrices qui ont exposé leurs produits et services au sein du pavillon national sur une superficie totale de 2300 m2.

La participation tunisienne aux manifestations commerciales à l’étranger en 2023 a ciblé 5 groupes de marchés continentaux (européen (8 événements), arabe (4), asiatique (4), américain (02), et africain (01)).

Le « made in Tunisia » à l’international : Cap sur l’Afrique

Le CEPEX a organisé en 2023 un total de 21 actions promotionnelles, contre 20 en 2022, réparties entre des missions d’affaires, des journées promotionnelles à l’étranger, des invitations d’acheteurs étrangers en Tunisie, et une action pour la mise en œuvre d’un programme spécifique pour les marchés africains, ciblant 7 marchés, un programme d’action conjoint avec le « Centre Libyen de Développement des Exportations » qui s’inscrit dans le cadre de la coopération étroite entre le Centre et son homologue libyen, suite à la signature, le 26 novembre 2022 à Tunis, d’un Mémorandum d’Entente et à l’élaboration d’un plan d’action conjoint.

Les secteurs de promotion comprenaient 3 secteurs innovants, dont les huiles essentielles, les produits naturels et biologiques et les énergies renouvelables, et 7 secteurs traditionnels, à savoir l’agro-alimentaire, l’emballage, les matériaux de construction, le textile et l’habillement, les fournitures médicales, l’éducation, la formation et la santé.

Ces actions promotionnelles ont été réalisées avec la participation soutenue et effective du réseau des Représentations Commerciales de Tunisie à l’étranger (RCT), en étroite collaboration et coordination avec les missions diplomatiques tunisiennes, ainsi que la contribution d’un certain nombre de programmes de coopération internationale.

Les RCT à l’étranger : un moteur de la dynamique d’accès aux marchés

Au cours des 11 mois de 2023 allant jusqu’à fin novembre, le commerce extérieur tunisien a généré 128 milliards de dinars, dont 65 milliards de dinars sont des recettes d’exportation.

Les exportations vers les pays couverts par le réseau des(RCT) à l’étranger ont augmenté de 14,6%, dépassant la croissance globale des exportations tunisiennes estimée à 7,6%.

Le réseau de bureaux (RCT) du CEPEX à l’étranger a été renforcé avec un nouveau bureau à Dakar, au Sénégal, créé en septembre 2023. Et, dans un souci d’améliorer la performance de ce réseau, un nouveau manuel de procédures a été élaboré pour l’évaluation et le suivi, ainsi que pour garantir un rendement plus efficace et efficient de ces RCT.

Focus sur l’internationalisation des start-up tunisiennes

Dans une perspective s’intéressant de plus en plus à l’appui des start-up tunisiennes, en vue de développer leurs exportations, un intérêt spécial a été porté à ces entreprise innovantes au sein des activité du CEPEX pour l’année 2023. Une édition spéciale des « Matinales de l’export » a été consacrée au thème « Les perspectives d’internationalisation des start-up tunisiennes et l’accès aux marchés internationaux « .

Aussi, et dans une démarche visant à stimuler les PME exportatrices en les mettant en réseau avec des startups innovantes, le CEPEX a donné, en fin d’octobre, le coup d’envoi du programme « Start’n Trade ».

Cette initiative, mise en œuvre par La GIZ en Tunisie, en partenariat avec le ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, vise à relever les défis de l’export en Afrique et à l’international.