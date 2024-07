203 M€ pour doubler la route Kasserine-Sidi Bouzid-Sfax

Les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont examiné ce mercredi, en présence de la ministre de l’Economie et de la planification, Féryel Ouerghi Sebaï , le projet d’accord de crédit entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), d’une valeur de 203 millions d’euros (près de 220 millions de dollars), soit l’équivalent de près de 681 millions de dinars (MD). Ce crédit sera remboursé sur une période de 21 ans, dont 8,5 ans de grâce, à un taux d’intérêt (Euribor 6 mois) de 3,832 % au 1er avril 2024 (avec un taux d’intérêt variable de 0,89 % à la même date) et qui a atteint de 4,722 % (au 1er avril 2024), en plus d’une commission d’ouverture de 0,25 % du montant total du crédit, prélevée dès son entrée en vigueur, et d’une commission d ‘engagement de 0,25 % du montant du crédit non utilisé, calculée à partir de 120 jours après la date de signature de l’accord de crédit.

Ce crédit devrait financer le projet Corridor de développement Economique de Tunisie, en ce qui concerne le doublement de la route nationale n° 13, reliant Kasserine, Sidi Bouzid et Sfax. Le coût dU projet EST estimé à près de 278,8 millions de dollars, et sera réalisé sur 6 ans par le ministère de l’Equipement, dans sa partie relative de l’infrastructure, et par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), dans sa partie relative à la création des projets de développement et des PME, tout au long de ce corridor.

Il vise, essentiellement, à raccorder les gouvernorats intérieurs du pays, à savoir Kasserine et Sidi Bouzid au gouvernorat de Sfax, à travers le doublement de la route nationale n° 13. Il vise également à créer une dynamique économique au niveau des régions concernées, notamment à travers l’incitation à la création des projets de développement et des PME par les habitants des régions concernées

Selon la CDC, « le projet Corridor de développement Economique de Tunisie vise à réduire les disparités économiques régionales, en améliorant la qualité du transport routier et en facilitant l’accès au financement des PME le long du corridor ».

« Le plus important dans ce projet est la création d’un corridor qui va permettre de créer des projets dans les zones de passage de cette route. S’ajoutant au coût de la construction de la route estimé à un milliard de dinars, le coût de ce corridor pourrait atteindre un montant de deux milliards de dinars ».

Le projet d’accord de crédit a été adopté, mercredi, par les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lors d’une plénière tenue au Palais du Bardo, avec 116 voix pour, une absentions et 6 voix contre.