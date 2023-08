253 MDT et 1 jour de plus d’importation dans les réserves en devises

Le 4 août 2023, les avoirs en devises de la Tunisie étaient de 23, 152 Milliards DT équivalant 100 jours d’importation. Quatre jours plus tard, le 8.8.2023, et sans que la BCT n’en fournisse explication, elle annonce que lesdites réserves se montaient ce jour-là à 23,405 Milliards DT. Le Trésor public dispose ainsi d’un jour d’importation de plus qui représenterait ainsi 253 MDT.

