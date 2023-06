268 millions de dollars pour relier les réseaux électriques de Tunisie et d’Europe

Mercredi, le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 268,4 millions de dollars en faveur du projet d’interconnexion Tunisie-Italie (ELMED) qui reliera les réseaux électriques de Tunisie et d’Europe, et soutiendra l’essor du marché des énergies renouvelables essentiel pour le développement durable de la Tunisie et sa stratégie de lutte contre le changement climatique.

Le projet phare ELMED renforce le partenariat de longue date entre la Banque mondiale et le gouvernement tunisien dans le secteur de l’énergie, tout en positionnant le pays comme une plateforme régionale pour les énergies renouvelables en reliant le réseau électrique de la Tunisie au réseau européen de grande envergure par l’intermédiaire d’un câble sous-marin de 600 mégawatts.

En permettant le commerce d’une énergie propre et compétitive, le projet encourage la sécurité énergétique, intègre des sources d’énergie renouvelable et réduit les émissions de carbone tout en améliorant la viabilité financière du secteur électrique et en attirant des investissements en Tunisie.

« ELMED est le premier projet de la Banque mondiale mené au titre du nouveau Cadre de partenariat pays (CPF) 2023-27 qui a été annoncé la semaine dernière, annonce Alexandre Arrobbio, le directeur pays de la Banque mondiale pour la Tunisie. « Le soutien à la stratégie énergétique 2035 du gouvernement, qui vise une augmentation rapide de la part de l’énergie renouvelable (35 %) dans la consommation totale d’électricité, est l’une des principales priorités de la Banque dans le cadre de l’application du nouveau CPF. »

Le financement du Groupe de la Banque mondiale couvrira une partie des investissements généraux pour la construction de la station principale de conversion et des sous-stations associées du côté tunisien, ainsi qu’une aide pour établir l’interconnexion. L’assistance technique proposée par le Groupe de la Banque mondiale comprendra une aide à l’établissement d’un Centre d’excellence pour l’énergie renouvelable qui permettra à la Tunisie de se positionner comme centre de formation pour les projets d’énergies renouvelables dans la région nord-africaine.

Le projet ELMED est également soutenu par le gouvernement italien, l’Union européenne, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement et la Banque allemande de développement (KfW). Un financement additionnel inclut 25 millions de dollars de fonds concessionnels du Fonds vert pour le climat, mobilisés dans le cadre de l’Initiative d’atténuation des risques liés aux énergies renouvelables durables.