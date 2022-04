Flat6Labs, la principale société de capital-risque d’amorçage de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, a organisé le 2ème Hub Day du projet Ignite Tunisia. Lors de cet événement, les 7 structures faisant partie du 2ème cycle et venant de 6 régions différentes de la Tunisie, à savoir Jendouba, Sfax, Sidi Bouzid, Kasserine, Tunis et Kairouan, ont présenté leurs programmes d’accompagnement devant une audience composée de représentants de l’écosystème entrepreneurial, des bailleurs de fonds, des investisseurs, des entités gouvernementales ainsi que des médias. Ces programmes ont été mis en place et développés au cours des 4 mois d’accompagnement à travers des sessions de coaching et de mentorat avec des experts mobilisés pour les soutenir.