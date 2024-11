Tataouine: Bientôt un bassin de traitement des eaux usées

Le délégué régional au développement agricole de Tataouine, Mongi Chentir, a annoncé le lancement des études pour la création d’une zone d’irrigation, utilisant des eaux usées traitées et une station de traitement tertiaire dans la région de Kherdhab 3 à Ghomrassen et ce, dans le cadre de la coopération tuniso-italienne et du projet RINOVA.

Il a précisé que la station traitera environ 7500 m³/jour d’eaux usées provenant de la station d’épuration de Tataouine, avec une capacité pouvant atteindre 10 000 m³/jour, destinées à l’irrigation d’une zone de 200 hectares, pouvant être étendue à 1000.

Une réunion de travail a été tenue à cet effet, en présence d’enseignants et de chercheurs de l’Université de Cagliari, ainsi que de l’équipe du projet RINOVA, qui s’engage à préparer l’étude pour la création de la station.

Le délégué a ajouté que le projet doit être achevé d’ici fin octobre 2025, avec un plan d’action défini et la création d’un comité de pilotage pour assurer le suivi et la réalisation dans les délais, conformément aux normes et les spécificités techniques.