3 décès et 76 nouvelles contaminations enregistrés le 12 décembre 2021

Le ministère de la santé a recensé dimanche 3 décès suite à une infection par le coronavirus et 76 nouvelles contaminations soit un taux de tests positifs estimés à 2.01pc. Dans un communiqué rendu public lundi par le ministère de la santé le nombre des décès s’élève ainsi à 25.437 cas et le nombre de contaminations est de l’ordre de 719.662 depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020. Il s’agit également de la guérison de 166 personnes enregistrée dimanche ainsi le nombre total des guérisons est de l’ordre de 692.934. 10 nouveaux cas ont été admis dimanche dans les hôpitaux public et privé soit un nombre de personnes hospitalisées estimé à 212 cas. Le nombre des cas admis dans les services de soins intensifs et de réanimation dans les hôpitaux des deux secteurs est de l’ordre de 64 cas et 10 malades sont sous respirateurs artificiels.

