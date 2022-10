3,26 Milliards DT d’importations de céréales en 9 mois. Mais l’explication reste bizarre !

Les importations tunisiennes en céréales, ont augmenté de 45,5 % au cours des 9 premiers mois de l’année 2022, pour atteindre un Milliard USD, équivalant à 3,259 Milliards DT. C’est ce que rapporte le site « MarketScreener » qui citait à ce sujet l’Observatoire national de l’agriculture.

Selon ce dernier, « au terme du mois d’août 2022, la balance commerciale alimentaire affiche un déficit qui a atteint (-2154,4 MDT). Le taux de couverture se situe à 63,8 %, avec une baisse de 2,2 en points de pourcentage par rapport à juillet 2022. Les recettes des exportations de l’huile d’olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires, ont augmenté de 33,0%, celles des produits de la mer ont enregistré une hausse de 25,8% alors que celles des agrumes a enregistrée une baisse de 16,4% par rapport à la même période de l’année précédente. La facture céréalière est à la hausse, principalement pour le blé dur . Aussi déterminantes dans les importations alimentaires, le sucre et les huiles végétales ont affiché une hausse de 109,5% pour le premier et de 65,6% pour le second par rapport la même période de l’année 2021 ».

Le même Observatoire indique cependant que « en septembre 2022, le prix moyen du blé dur sur le marché mondial des céréales s’élevait à 418 dollars / tonne, soit 13,5% de moins qu’en août 2022 et 28% de son prix en septembre 2021 . Aussi, le prix moyen du blé tendre européen le blé sur le marché mondial a atteint 340 dollars/tonne en septembre 2022. Soit 1 % de moins qu’en août 2022 et 13 % de plus qu’en septembre 2021. Alors que le prix moyen de l’orge européenne était de l’ordre de $ 307/tonne, proche de son prix d’août 2022, enregistrant une hausse de 11% par rapport à son prix de septembre 2021 ». Va comprendre !