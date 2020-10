3300 nouveaux cas de cancer du sein enregistrés en Tunisie en 2019

Trois mille trois cent (3300) nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés en Tunisie en 2019, a fait savoir, lundi le ministre de la santé, Faouzi Mahdi, ajoutant que ce type de cancer, le plus fréquent chez la femme, représente 30% de l’ensemble des cancers diagnostiqués. S’exprimant lors d’une rencontre au siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis sur « le rôle des premières lignes de santé dans la lutte contre le cancer du sein à la lumière de la pandémie du coronavirus », le ministre a mis l’accent sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein pour augmenter les chances de guérison. Il a souligné que 40% des tumeurs sont détectées à un stade avancé (5 centimètres de diamètre), ce qui complique, a-t-il dit, le processus de guérison et augmente les risques de mortalité, appelant les femmes à prévenir le cancer du sein, en privilégiant l’allaitement maternel, en adoptant un comportement alimentaire sain, en pratiquant une activité physique et en faisant des contrôles réguliers. Il a également souligné la nécessité pour les médecins des centres de soins de santé de base opérant dans toutes les régions de sensibiliser les femmes et de surveiller, régulièrement, leur état de santé pour détecter les signes de cancer du sein.

Il a souligné que le ministère de la Santé œuvre à doter les régions en matériel et équipements nécessaires pour effectuer des examens complémentaires, tels que la mammographie et l’échographie. De son côté, la ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, Imen Zahoueni Houimel a affirmé le soutien de son ministère à l’effort national de prévention du cancer, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer du sein, qui correspond au 19 octobre de chaque année. Elle a annoncé le lancement d’une série d’activités de sensibilisation dans les régions et à travers les médias à l’importance des examens réguliers et des visites chez le médecin.

Elle a également indiqué le lancement, samedi dernier, de la quatrième édition de la campagne nationale « Slim Chaker de sensibilisation au dépistage du cancer du sein » dans la délégation de Regueb dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ajoutant que cette campagne se poursuivra dans tous les gouvernorats jusqu’à la fin de ce mois sous le signe « Plus tôt diagnostiqué, plus facile est la guérison ». De son côté, le représentant de l’OMS, Yves Souteyrand, a appelé à un dépistage précoce du cancer du sein afin d’augmenter les chances de guérison.

Souteyrand a également souligné la nécessité pour les centres de soins de santé de base de jouer un rôle important dans la réalisation des examens cliniques et de sensibiliser les femmes à l’importance d’un dépistage régulier. Il a noté que plus de 1,4 million de femmes dans le monde sont chaque année touchées par le cancer du sein, tandis que le nombre des décès s’élève, annuellement, à 458 000 décès.