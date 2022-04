350 infractions économiques relevées à Monastir

Les équipes du contrôle économique relevant du gouvernorat de Monastir ont relevé 350 infractions économiques à l’issue de 2000 visites d’inspection effectuées dans les différentes délégations depuis le début du Ramadan.

- Publicité-

Les infractions économiques concernent notamment le non affichage des prix (184), le défaut de facture (55) et le non respect des règles d’hygiène (45), a fait savoir, vendredi, la responsable au sein de la direction régionale du commerce, Zahra Thabet à l’agence TAP.

Lors de ces visites d’inspection, les brigades économiques ont saisi 295 litres de l’huile végétale subventionnée, 7300 paquets de cigarettes et 4,2 tonnes de farine subventionnée.