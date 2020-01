366 infractions économiques relevées dans les grandes surfaces

Une grande campagne de contrôle économique a été lancée depuis deux jours, par le ministère du Commerce. 92 équipes de contrôle ont été mobilisées à cette fin et ont ciblé 198 points de vente de grandes surfaces dans toute la République, a indiqué, vendredi, le directeur général de la concurrence et des recherches économiques, Yasser Ben Khalifa.

Selon un communiqué du ministère du Commerce, Ben Khalifa a aussi, fait savoir que plus de 300 infractions ont été relevées, dont 175 pour dépassement des prix plafonnés, 25 pour non affichage des prix, 35 pour publicité mensongère, 32 pour promotions illégales et 31 pour absence de facturation et dissimilation de marchandises…

Lors de cette campagne, les agents de contrôle économique ont saisi 3054 litres de lait, 2540 kg de sucre, 230 kg de légumes, 1359 œufs et près de 12 mille produits alimentaires qui ont été retirés des grandes surfaces, suite à des visites de contrôle dans les entrepôts.

Le DG de la concurrence a précisé que 28 équipes de contrôle économique ont effectué durant la période du 18 au 23 janvier 2020, une campagne de contrôle dans le marché de gros de Bir El Kassaâ, ses accès et ses différents espaces d’exposition. Cette campagne a aussi ciblé 576 camions de transport et 200 intermédiaires et a permis de relever 66 infractions relatives à la facturation, à la métrologie et au non respect des normes de qualité.