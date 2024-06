3e édition du Business Forum Corée-Tunisie-Afrique à Tunis

La 3e édition du Business Forum Corée-Tunisie-Afrique se tiendra, le 13 juin 2024, à Tunis, « offrant une plateforme stratégique pour renforcer les relations économiques et commerciales entre la Corée du Sud, la Tunisie et les pays africains », selon ses organisateurs, à savoir l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, en partenariat avec le bureau de KOTRA Alger et la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne.

Regroupant les acteurs clés des différents secteurs d’activités économiques, ce rendez-vous vise à favoriser les échanges commerciaux et les collaborations entre les entreprises coréennes, tunisiennes et africaines, ainsi qu’à explorer les nouvelles opportunités d’affaires, partager les innovations et établir des partenariats stratégiques.Business Forum Corée-Tunisie-Afrique 2024 sera marqué par la participation d’une douzaine d’entreprises coréennes de premier plan ainsi que la KOTRA (Centre coréen du commerce extérieur et de l’investissement), représentant les filières médicale, cosmétique, agro-alimentaire et la vente de voitures d’occasion.Ainsi, cet événement serait une occasion pour les entreprises tunisiennes « de bénéficier de l’expertise coréenne dans des secteurs en pleine croissance ».A l’ordre de jour de cette manifestation, l’organisation des rencontres d’affaires (Business to Business- B2B), à l’initiative de la KOTRA, ce qui permettra aux entreprises tunisiennes et africaines de rencontrer directement les représentants des entreprises coréennes, de discuter d’éventuelles collaborations, de découvrir de nouveaux produits et services et de négocier des accords commerciaux.L’accès au forum est gratuit pour toutes les entreprises intéressées. Cependant, les demandes de participation aux rencontres B2B doivent être soumises à l’avance par mail aux adresses suivantes : [email protected];

[email protected]; [email protected] et [email protected].A noter que les entreprises coréennes participantes prendront part, également, à la 7e édition de la conférence internationale (Financing Investment and Trade In Africa -FITA 2024), qui se tiendra les 11 et 12 juin, à Tunis.