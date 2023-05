4200 logements sociaux menacés de dégradation

Intervenant, dimanche 14 mai, dans le cadre d’un reportage diffusé au journal télévisé de 20 heures de la télévision Al Watania 1, le directeur de l’habitat au ministère de l’équipement et de l’habitat, Néjib Snoussi, a averti que 4200 logements sociaux fins prêts depuis longtemps, dans diverses régions du pays, sont menacés de dégradation et d’usure, parce qu’ils n’ont pas été distribués à leurs bénéficiaires, à cause de problèmes liés à l’établissement des listes de bénéficiaires par les commission régionales chargées de le faire.

Il a noté que ces logements ont essuyé des vols ciblant tout ce qui peut être dérobé, notamment les robinets et les tuyaux.

Le programme national des logements sociaux avait été engagé depuis 2012.