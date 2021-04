44 morts dans une bousculade géante en Israël

Une catastrophe d’une ampleur jamais observée en Israël. Dans la nuit de jeudi à vendredi, au moins 44 personnes sont mortes dans une bousculade géante lors d’un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord d’Israël. C’était le plus gros rassemblement depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a plus d’un an.

Au fur et à mesure de la nuit le bilan s’est alourdi, les secouristes et des sources médicales le passant de 20 blessés à des « dizaines » de morts, puis au moins 44 morts à l’issue de cette tragédie survenue au mont Méron, dans le nord d’Israël. Le Magen David Adom, équivalent de la Croix-Rouge en Israël, rapporte par ailleurs dans un communiqué avoir pris en charge 150 blessés durant la nuit, dont six dans un état critique. La chaîne de télévision israélienne Kan, fait de son côté état de 18 personnes dans un état « préoccupant ». « Les gens étaient empilés les uns sur les autres », a raconté Rubi Hammerschlag, journaliste de Kan, ajoutant qu’ils « s’écrasaient les uns les autres ».

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est arrivé sur place en fin de matinée. Il a déclaré qu’il s’agissait de « l’une des plus graves catastrophes » de l’histoire d’Israël.