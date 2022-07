54% des Tunisiens plébiscitent la priorité pour les hommes d’accéder à un emploi!

Une majorité des tunisien(ne)s approuve les efforts gouvernementaux dans la promotion des droits des femmes et réclame plus de réalisations de la part de l’exécutif et du législatif pour promouvoir l’équité de genre, selon les résultats d’une enquête réalisé par Afrobaromètre .

Pour l’égalité des chances dans l’accès au travail et au droit de propriétér, les avis sont mitigés. Un peu plus de la majorité des tunisien(ne)s accordent la priorité pour l’homme dans l’accès au travail en cas de rareté des emplois rémunérés, dans l’héritage, ainsi que dans la possession des terres.

Quant à l’accès au leadership politique, près de 6 personnes sur 10 soutiennent l’égalité des chances entre homme et femme et refusent l’idée selon laquelle les hommes font de meilleurs dirigeants politiques que les femmes.

Certains résultats de l’enquête montrent des inégalités entre les femmes et les hommes au niveau de l’inclusion bancaire et l’accès à l’éducation. En fait, un homme a plus d’une fois et demie d’accès à un compte bancaire qu’une femme.

L’analphabétisme est deux fois plus présent parmi les femmes que les hommes et notamment chez les femmes rurales. Les résultats montrent aussi que les femmes ont moins de chance d’accéder à l’instruction, mais elles sont plus nombreuses que leurs homologues à atteindre le niveau universitaire.

Les données d’Afrobaromètre montrent que les Tunisien(ne)s perçoivent favorablement la performance du gouvernement dans la promotion des droits de la femme, mais elles mettent en lumière certaines inégalités et font savoir aux décideurs que près de 6 personnes sur 10 réclament plus d’actions pour renforcer les droits de la femme tunisienne.

Satisfaction des efforts gouvernementaux

6 personnes sur 10 (59%) sont relativement satisfaites des efforts déployés, par le gouvernement, en faveur de la promotion de l’égalité des droits et des chances pour les femmes.

Toutefois, plus de la moitié (54%) déclarent que le gouvernement et les élus devraient déployer encore plus d’efforts pour faire progresser les droits et l’égalité en faveur des femmes. Ce sont surtout les femmes, les séniors et les personnes n’ayant pas vécu de pauvreté qui expriment le plus cette opinion.

Deux tiers des personnes pensent qu’en Tunisie, le droit d’accès à un emploi est identique pour les femmes et les hommes. Mais plus de la moitié des Tunisien(ne)s (54%) attribuent aux hommes la priorité d’accès à un emploi en cas de rareté des emplois rémunérés. Cette conviction est plus présente chez les hommes (64%) et chez les jeunes de 26 à 35 ans (61%) ainsi que dans le sud du pays (59%) et chez les personnes ayant vécu une pauvreté sévère (60%).

55% des citoyen(ne)s ne pensent pas que les femmes devraient avoir les mêmes droits fonciers, ce taux est plus accentué chez les hommes (66%) et les jeunes de 26 à 35 ans (64%).

Seulement 26% des femmes détiennent un compte bancaire. Ce taux s’élève à 42% chez les hommes.

Seulement 19 % des femmes disposent d’un moyen de transport privé comme une voiture ou une moto, alors que ce pourcentage passe à 55% chez les hommes.

Les femmes ont moins de chance que les hommes d’accéder à une éducation formelle où 13% des femmes seulement ont eu cette opportunité. Ce taux passe à 6% chez les hommes. Cependant, les femmes ont plus de chances d’atteindre et de compléter le niveau universitaire (24%) que les hommes (19%).

Une majorité des Tunisien(ne)s (58%) affirment que les femmes sont éligibles pour un leadership politique autant que les hommes.

Les enquêtes d’Afrobaromètre

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l’échelle nationale.

L’équipe d’Afrobarometer en Tunisie, conduite par One To One for Research and Polling, s’est entretenue avec 1.200 adultes Tunisiens, du 21 février au 17 mars 2022. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d’erreur de +/-3 [ou +-2] points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées en Tunisie, en 2013,2015, 2018 et 2020.