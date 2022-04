6 entreprises tunisiennes  au Salon Global industrie Paris

La Tunisie sera bien représentée à Global industrie, l’un des tout premiers salons mondiaux consacrés à l’industrie, qui se positionne à la fois vers l’industrie du futur et l’international. Global industrie, Groupement de 4 salons : Midest, Smart Industries, Industrie et Tolexpo, se tiendra dans sa 4ème édition du 17 au 20 mai 2022 à Paris Nord Villepinte. Il est le seul salon en France à couvrir l’ensemble de l’industrie : tout son écosystème, toute sa chaîne de valeur et tous ses marchés utilisateurs.

La présence tunisienne sera multiple. D’abord, le CEPEX et la FIPA organisent la participation officielle à travers un pavillon national qui regroupera 5 sociétés opérant dans les secteurs de la mécanique, du plastique, l’aluminium et pièce de rechange. Ensuite, à travers la présence de la CTFCI qui disposera d’un stand dans le pavillon CCI France international. Enfin, à travers des stands individuels, à l’instar de celui de la société ADEXIO qui fera des démonstrations sur des applications en relation avec l’industrie 4.0. Sur les six sociétés participantes au Salon Global Industrie, faut-il signaler, 4 sont adhérentes à la chambre tuniso-française de commerce et d’industrie.

Le pavillon tunisien, d’une superficie de 108 m2, sera situé dans le hall dédié aux pays et régions. Les exposants tunisiens auront accès à la plateforme exceptionnelle « Industrie Online » pour présenter leur catalogue de produits à l’ensemble de la base de données Global Industrie

Global Industries et le seul salon en France à couvrir l’ensemble de l’industrie. 2300 exposants dont 40% étrangers venant de 40 pays seront présents à cet important rendez-vous de l’industrie

Les entreprises du secteur désirant visiter le salon sont priées d’accéder au site : https://global-industrie.com/fr/evenement/pourquoi-visiter et télécharger leur badge visiteur gratuitement