Le groupe suisse « Zuhlke engineering » décide de s’implanter en Tunisie

Le groupe suisse « Zühlke Engineering », spécialisé dans la stratégie, l’innovation et le développement des solutions et des applications numériques, a décidé de s’implanter en Tunisie, a fait savoir, le responsable de projets et d’investissements du groupe, Predrag Poposki, lors de sa rencontre, mercredi, avec le Directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA Tunisia), Jalel Tebib.

« Dans l’immédiat, Zühlke Engineering, qui est implanté dans une dizaine de pays, compte recruter une trentaine d’ingénieurs tunisiens dans des spécialités assez pointues pour doubler ce chiffre à moyen terme », a précisé la FIPA dans un communiqué publié jeudi à Tunis .

La décision d’implantation en Tunisie revient à de multiples raisons telles que la disponibilité de talents en ingénierie, le positionnement stratégique, la proximité et la diversité culturelle, a ajouté Poposki.

De son côté,Tebib a félicité le représentant de Zühlke Engineering pour le choix de la Tunisie, tout en confirmant que les spécificités du climat des affaires en Tunisie et le cadre réglementaire de l’investissement plaident pour une telle décision.

Le DG de FIPA a également présenté le rôle de FIPA-Tunisia en matière de conseil, d’encadrement et d’assistance en réitérant l’engagement de l’équipe de l’Agence à faire le suivi de l’implantation de la société Zühlke en Tunisie dans les meilleures conditions.

