SELT Marine Group investira 50 millions d’euros en Tunisie

Le groupe Selt Marine Colloids a récemment remporté le prix de la bienvenue attribué dans le cadre de la 21ème édition du Tunisia Investment Forum (TIF).

Cette société française,spécialisée dans la production de gélatine biologique à travers des algues naturelles, est active en Tunisie depuis plusieurs années.

Dans une interview exclusive accordée, mardi 19 juin 2024 à Africanmanager, Mounir Belkout, PDG de Selt Marine Colloids, a annoncé que « nous sommes extrêmement heureux et honorés que le gouvernement tunisien, par le biais de la FIPA (Foreign Investment Promotion Agency), ait choisi de nous décerner ce prix (..). Cela témoigne des efforts considérables déployés pour attirer les investisseurs en Tunisie et y établir des unités de transformation industrielle innovantes, riches en savoir-faire et en technologies avancées(…) Ce prix est une source de grande satisfaction et d’encouragement pour nous. En tant que dirigeant, cela me touche particulièrement, car je suis profondément attaché à mes racines tunisiennes par l’héritage de mon grand-père maternel (…)

Et d’ajouter que « revenir dans nos terres historiques avec nos compétences technologiques uniques et contribuer à créer de la valeur en Tunisie, former des ingénieurs, des chercheurs et des techniciens de haut niveau, représente pour nous une fierté immense…Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être les pionniers mondiaux dans ce domaine de savoir-faire ».

Sur un autre volet, Belkout a fait savoir que la société emploie environ 700 personnes et est active en Tunisie depuis 30 ans (…) Elle a investi au cours des 20 dernières années environ 25 millions d’euros (…) Elle entend, également, accroître ses investissements en Tunisie et développer ses activités.

La Tunisie a la capacité d’attirer de nombreux investissements étrangers

Le PDG a exprimé la volonté de son entreprise d’étendre « significativement » ses activités à d’autres niches à court et à moyen terme. « Selt Marine Colloids compte investir environ 50 millions d’euros en Tunisie au cours des 5 prochaines années ».

Et d’annoncer que l’entreprise en question a récemment ouvert une unité industrielle rénovée spécialisée dans la transformation des algues en compléments et additifs alimentaires biologiques, dans l’espace industriel du Pôle de développement de Bizerte(…).

En réponse à une question relative au climat des affaires et d’investissement en Tunisie, Mounir Belkout a indiqué que la Tunisie est capable d’attirer de nombreux investissements étrangers, d’autant plus que le climat d’investissement y est bon.

On rappelle que SELT Marine Group est une société française installée en Tunisie dans le gouvernorat de Bizerte depuis plus de 20 ans. Elle a investi, à ce jour, 13 millions d’euros en Tunisie en 2023.

Ce nouvel investissement permettra de d’augmenter sensiblement la capacité de production et d’employabilité avec 200 postes d’emplois, dont 30% sont des cadres techniques et supérieurs.

L’entreprise s’est lancée dans la culture et la récolte d’algues marines au sein de ses fermes. Elle les transforme dans ses usines spécialisées et ses laboratoires pour des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, qu’elle distribue dans une quinzaine de pays(…).