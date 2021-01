60 nouveaux camions de police, en provenance de France, pour le ministère de l’intérieur

Il y a deux jours, la société française « Marseille Manutention » annonçait sur sa page du réseau LinkedIn, le départ vers la Tunisie de 26 camions de police vers la Tunisie. L’opération, dont on ne sait si c’est une commande payée par le ministère tunisien de l’intérieur, ou si c’est un don français, devrait comprendre l’envoie d’un total de 60 camions de police.

- Publicité-

Sur le site marocain « Courrier de l’Atas », on retrouve une photo présentant ces mêmes camions de police sur l’avenue Bourguiba, et qui auraient été utilisés par les forces de l’ordre lors des derniers heurts qu’avait connue le centre de la capitale tunisienne, et où plus d’un observateur ont remarqué « une autre manière de traiter ce genre de mouvements de contestation populaires ». On remarquera aussi, selon des sources sécuritaires, que la vague de manifestations qui secoue toujours les rues tunisiennes, notamment de nuit, n’auraient enregistré des blessés parfois graves, que dans les rangs des forces de l’ordre tunisiennes