92% des mouvements de protestation en mars étaient anarchiques, selon le FTDES

888 mouvements de protestation ont été relevés tout au long du mois de mars dernier dont 92,5% étaient des protestations anarchiques, selon le dernier rapport sur les mouvements sociaux publié vendredi par le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Plus d’une centaine de manifestations ont été observées à Gafsa, Kairouan et Médenine et plus de 50 autres ont eu lieu à Kasserine, Sidi Bouzid, Gabès et Tunis.

D’après le rapport, les protestations anarchiques sont passées de 32,6% lors du premier trimestre de l’année 2020 à 83,3% lors du premier trimestre de 2021 et ont atteint 88% du total des protestations enregistrées lors du premier trimestre de l’année en cours.

Les protestations d’origine économique et sociale ont représenté 71 % du total des protestations relevées, suivies des revendications liées à l’administration avec 29 %, puis des revendications liées à l’amélioration des infrastructures avec 2 %. Parallèlement, les protestations d’origine politique ont diminué à 1 %, note le rapport.

En outre, 56 % des protestations observées étaient liées au droit à l’emploi, 45 % aux droits des travailleurs, 18 % à la non-application des accords et 16 % à l’amélioration des conditions de travail, y compris le versement du salaire mensuel.

79,5% des mouvements de protestation étaient sous forme de sit-in et 7,4% sous forme de grèves outre les blocages des lieux professionnels, les rassemblements protestataires et autres.