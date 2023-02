960 millions dinars de pertes pour les Chemins de fer tunisiens

Le secrétaire général de la Fédération des chemins de fer, Khémais Sakr, a déclaré au micro de Mosaique FM, lors de l’ouverture du Congrès du syndicat des chemins de fer, ce jeudi 2 février, que la valeur des pertes de la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) , depuis la révolution à ce jour s’élève à 960 millions de dinars.

Sakr a accusé les gouvernements et présidents successifs d’être fautifs et complices par leur négligence et l’absence de décisions fermes pour la sauver.

Il a affirmé que la société connaît un manque dans les moyens tant pour le renouvellement du réseau ferroviaire que celui de son parc, ce qui a causé une baisse dans le nombre de voyages et une régression des bénéfices.

L’enjeu du syndicat est de préserver la continuité de la société avant les revendications financières et les droits économiques des agents, a-t-il affirmé.