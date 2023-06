A. Bouzguenda prend la suite de Bouricha et le fils d’Abdelwaheb Ben Ayed fait son entrée

Khaled Bouricha quitte le management de PGH et c’est Ahmed Bouzguenda (Groupe SBF en immobilier et BTP) et ancien président de l’IACE, qui prend la suite dans le groupe Poulina. La dernière réunion du conseil d’administration de PGH a aussi vu la rentrée par la grande porte de la famille Ben Ayed après le décès de Feu Abdelwaheb Ben Ayed, l’ancien emblématique président du groupe. Slim, fils d’Abdelwaheb ben Ayed, est ainsi désormais intronisé vice-président de PGH. Le nouveau Duo qui est désormais à la tête de Poulina, fera certainement mieux que ses prédécesseurs, au moins en matière de communication institutionnelle, où Bouricha a brillé plutôt par son absence.

Et c’est encore, une autre figure connue du monde des affaires et des technologies de l’information en particulier, Badreddine Ouali de Vermeg est été adoubé nouvel administrateur indépendant chez PGH, sur appel à candidatures