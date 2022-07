PGH dépasse le un Milliard DT de chiffre d’affaire en 6 mois

Le chiffre d’affaire, réalisé par le groupe Poulina à la fin du 1er semestre 2022, a atteint 1,024 Milliard DT, en hausse de 16 % par rapport aux réalisations du 2ème trimestre 2022. Le même taux de progression a été réalisé par la production qui a aussi dépassé la valeur du 1 Mds DT. Le groupe continue d’investir et a ainsi déboursé 32,3 MDT, notamment dans l’extension des abattoirs et les centres d’élevage (11,3 MDT), l’extension de la capacité des usines d’emballage (6,9 MDT), et celles aussi des usines de transformation d’acier du groupe (2,5 MDT), sans oublier l’extension de la capacité des usines agroalimentaires (4,1 MDT)

- Publicité-