Poulina plus prospère que jamais, le seuil des 2 Milliards DT dépassé

Les résultats financiers du groupe PGH, au titre de l’exercice 2018, ont enregistré une consolidation du revenu de 2163 millions de dinars, contre 1 929 millions de dinars en 2017, soit une évolution de 12,1% par rapport à l’exercice précédent. Le résultat net du groupe a atteint 152 millions de dinars, soit une amélioration de 9.9% par rapport à l’exercice précédent où le groupe avait enregistré 138.2 millions de dinars.

La progression des revenus du groupe (dont 86% local et 14% export) s’explique par l’amélioration des métiers de l’agro-alimentaire, de l’intégration de l’avicole, du commerce et services, de la transformation de l’acier et de l’emballage.

Les plus importantes hausses de revenus ont concerné l’agroalimentaire, lequel a enregistré une augmentation de 150 millions de dinars, soit +16% par rapport à 2017.

L’intégration avicole a quant à elle connu une augmentation de 89 millions de dinars, soit +18% par rapport à l’exercice précédent.

Cette importante progression des ventes a concerné les produits avicoles suivants : la viande de volailles et dérivés, la protéine animale transformée et les œufs de consommation. Elle est la résultante d’une nette augmentation du prix moyen de vente et d’une progression de la production en quantité.

Le commerce et les services ont également enregistré une augmentation de 66 millions de dinars, soit +27%, grâce à l’évolution du CA (chiffre d’affaires) de l’activité négoce de maïs et soja suite à l’augmentation du prix moyen de vente ainsi que le développement de l’activité transport.

L’augmentation de 41 millions de dinars, soit +26% des activités de transformation d’acier, a contribué aux résultats du groupe, une performance provenant essentiellement de l’évolution des ventes au niveau du marché local et à l’export.

L’Emballage enregistre une augmentation de 49 millions de dinars, soit +33%, laquelle s’explique par la hausse des ventes du carton ondulé du film étirable et rétractable et de l’emballage souple ainsi que l’évolution du prix moyen de vente et l’ajustement des marges de certains produits.

«Au titre de l’exercice 2018, le groupe Poulina a maintenu le cap de la performance, de la modernisation et de la croissance. Pour cela, le Groupe a dû gérer au mieux les contraintes de l’environnement socioéconomique difficile et les facteurs défavorables qui ont caractérisé la conjoncture de l’année dernière» a déclaré le président de PGH, Khaled Bouricha.

Concernant les perspectives du groupe, le président a ajouté que la promotion de l’emploi et l’amélioration du capital humain figurent parmi les objectifs les plus importants du groupe : PGH emploie aujourd’hui près de 12 000 personnes, de manière directe, dont 2500 cadres, ce qui représente un taux d’encadrement de l’ordre de 20%. En fait, le groupe recrute en moyenne 1100 personnes par année pour combler le turn over, les remplacements et les nouveaux besoins.

Parallèlement, Poulina continue à encourager l’essaimage ; dans ce cadre, elle procure un travail à temps complet à des milliers d’entreprises qui sont créées en périphérie du groupe et qui emploient près de 12 000 personnes. Il s’agit principalement des prestataires de services, des free-lances, des sous-traitants et des propriétaires de matériel roulant.

J.K