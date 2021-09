A fin juin 2021, City Cars double ses bénéfices et plus

Selon les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2021 de la société « City Cars » qui est concessionnaire de la marque automobile Sud-coréenne Kia en Tunisie, l’entreprise réalisait déjà un bénéfice de plus de 16,586 MDT, et fait plus que doubler son bénéfice de la même période de l’exercice 2020 (7,770 MDT). Ces bénéfices font suite à 160,283 MDT en produits d’exploitation, et après déduction de 138,261 MDT en charges d’exploitation. On notera que ces charges avaient pourtant augmenté de plus de 56,5 MDT, et que l’impôt sur les bénéfices (8,8 MDT pour le 1er semestre 2021) avait plus que doublé

