A. Mekki prétend que son parti restera en dehors des conflits idéologiques

Abdellatif Mekki, ancien dirigeant d’Ennahdha, a annoncé, mardi, la naissance de son parti « Action et Réalisation » (Amal et Injaz) qu’il qualifie, à la fois, de « conservateur et social-démocrate ».

Le congrès constitutif du parti s’est déroulé le 18 juin 2022. Son bureau politique compte 22 membres, dont 7 femmes.

Son secrétaire général, Abdellatif Mekki, a souligné, au cours d’une conférence de presse, que la création de ce parti est venue « répondre à la crise politique et économique » dans le pays et qui, selon lui, est provoquée par « le coup d’Etat constitutionnel ».

Le choix du nom du parti traduit, selon Abdellatif Mekki, l’attachement à l’action et à la réalisation et le refus de prendre part aux conflits idéologiques. Le parti présentera des solutions économiques pour la prospérité des Tunisiens, a-t-il promis.

En réponse à une question sur le référendum du 25 juillet, Mekki a déclaré que son parti a choisi de « s’aligner sur la position du front du salut » qui appelle au boycott de cette échéance.

Le parti attendra, toutefois, les résultats du référendum pour décider de sa participation aux prochaines élections législatives en décembre prochain.