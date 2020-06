Mekki : Nous devons recourir aux modes de financement internes !

Le ministre de la santé Abdellatif Mekki, a salué l’élan de solidarité des Tunisiens, (particuliers, entreprises et associations), pour la lutte contre le coronavirus, appelant à la nécessité de recourir aux modes de financement internes, notamment face à l’impossibilité de compter sur les financements extérieurs.

Lors d’une cérémonie d’hommage organisée dimanche à l’institut Pasteur, en l’honneur des donateurs ayant contribué à la lutte contre le coronavirus, le ministre a souligné que notre pays n’a plus la possibilité d’emprunter auprès des institutions internationales, telles que la FMI et la Banque Mondiale, sauf sous conditions qui pourraient porter atteinte à la souveraineté nationale et nuire aux classes sociales moyennes et faibles.

» Il est impératif de recourir aux modes de financement internes » a estimé Mekki, appelant les intervenants dans les secteurs public, privé et la société civile à résoudre les difficultés économiques à l’aide de ressources financières internes.

Le ministre de la santé a également évoqué les problématiques liées aux régimes des assurances maladies et de la santé publique et privé, affirmant que les études visant la réforme de ces secteurs ont été élaborées par les ministères de la santé et des affaires sociales.